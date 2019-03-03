2019/03/03 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الأحد، ان البرلمان سيعمل على تفعيل جانبه التشريعي والرقابي بعد استكمال الكابينة الوزارية، فيما طرحت مقارنة بين البرلمان العراقي والبرلمان الياباني في مسألة الاستجوابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب تقارن بين البرلمان العراقي ونظيره الياباني بالاستجوابات: يستضيفون الوزير مرتين بالشهر ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب تقارن بين البرلمان العراقي ونظيره الياباني بالاستجوابات: يستضيفون الوزير مرتين بالشهر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).