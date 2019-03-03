2019/03/03 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6P04lh4l57A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء الإعلامي نجم الربيعي مع عضو اللجنة التحضيرية للمنبر العراقي قاسم داود - من بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء الإعلامي نجم الربيعي مع عضو اللجنة التحضيرية للمنبر العراقي قاسم داود - من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).