2019/03/03 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عنوان الخبر المرسل:موجة رأي عام غاضبة ضد التواجد الاميركي في الشرق الاوسط احدثتها تغريدة...http://www.skypressiq.net/l/41852

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