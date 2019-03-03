مبيعات العملة بالمركزي العراقي تتجاوز 150 مليون دولار بمزاد الأحد

2019/03/03 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية، بمزاد اليوم الأحد، إلى 150.59 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 132 مليون دولار في مزاد الخميس الماضي، بزيادة قيمتها 18.59 مليون دولار.





ووفقاً لبيانات البنك العراقي الصادرة اليوم الأحد، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفاً.





وقال المركزي في بيانه، إن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم غد الاثنين، مضيفاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 177.1 مليون دولار.





وأوضح البنك، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 149.09 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 1.5 مليون دولار.





ووفقاً للبيان، تم بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه.





وأظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية، بمزاد الخميس، إلى 132 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 121.76 مليون دولار في مزاد الأربعاء، بزيادة بلغت 10.24 مليون دولار.





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