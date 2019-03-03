بغداد تتحرك لترتيب “صفقة دولية” بشأن “أجانب داعش”: الاستيعاب مقابل السلاح

2019/03/03 | 17:45

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بغداد- العراق اليوم:

يتواصل الجدل في العاصمة بغداد بشأن استيعاب عناصر داعش الأجانب القادمين من سوريا مع قرب المعركة ا...





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