العراق يحجز موقعا متقدما بقائمة أقوى بلدان العالم واكثرها نفوذا

2019/03/03 | 17:45

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بغداد- العراق اليوم:

نشرت مجلة "يو إس نيوز وورلد ريبوت" الأمريكية قائمة بأقوى دول العالم وأكثرها نفوذا لعام...





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