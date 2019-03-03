الدفاع النيابية: القوات الأمريكية تمنع وصول الحشد الشعبي للمناطق الحدودية مع سوريا

2019/03/03 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، القوات الأمريكية وطيرانها بمنع وصول الحشد الشعبي للمناطق الحدودية مع سوريا، فيما بينت ان واشنطن وبعض الدول لا تروق لها انتصارات الحشد الشعبي على عصابات داعش الإرهابية.وقال عضو اللجنة علي جبار في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “القوات الأمريكية تمارس الضغط على الحكومة بمنع الحشد الشعبي […]

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