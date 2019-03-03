قيادي في سائرون: الكيان الصهيوني يتعاون مع سياسيين كرد لإضعاف العراق

2019/03/03 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد القيادي في تحالف سائرون، أيمن الشمري، اليوم الأحد، أن الكيان الصهيوني يمارس جهودًا كبيرًة لتمرير اجنداته وتحقيق اهدافه في العراق منذ زمنا بعيد جدا.وقال الشمري في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “التدخلات الصهيونية في الشأن العراقي باتت واضحة في الآونة الأخيرة عندما دعمت (إسرائيل) انفصال إقليم كردستان عن البلاد”.واضاف ان “هدف […]

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