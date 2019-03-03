2019/03/03 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن خطة أمريكية لبيع السعودية مفاعلا نوويا يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية.وقالت الصحيفة ان “كبير مستشاري الرئيس الأمريكي “جاريد كوشنر”، بحث مع ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” البرنامج النووي للمملكة ودور أمريكا في تقديم المساعدة في هذا المجال”.وأضافت ان “فكرة بيع مفاعل نووي للسعودية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة تكشف عن خطة أمريكية لبيع السعودية مفاعلا نوويا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة تكشف عن خطة أمريكية لبيع السعودية مفاعلا نوويا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة تكشف عن خطة أمريكية لبيع السعودية مفاعلا نوويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).