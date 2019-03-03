2019/03/03 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CEAAK3-xUKo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العمليات المشتركة ترجح بان صور قتل المختطفين الخمسة من قبل داعش مفبركة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العمليات المشتركة ترجح بان صور قتل المختطفين الخمسة من قبل داعش مفبركة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).