خاص| محكمة السليمانية تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس حزب كردي

2019/03/03 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ خاص

أفاد مصدر كردي مسؤول، اليوم الأحد، بصدور مذكرة اعتقال بحق رئيس حزب كردي من محكمة السليمانية بتهمة الهجوم على موظفي الدولة.

وقال المصدر في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "محكمة السليمانية أصدرت، اليوم، مذكرة اعتقال بحق رئيس حزب حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد".

وأضاف المصدر، أن "المذكرة صدرت بتهمة الهجوم على موظفي الدولة".

يذكر أن "حراك الجيل الجديد" بزعامة رجل الاعمال الكردي شاسوار عبد الواحد، سبق وأن لقاءً جماهيرياً وسط بغداد، وهو بذلك أول حركة سياسية كردية تعقد خارج حدود المناطق الكردية.

وأكدت الحركة أنها تطمح الوصول لجميع المحافظات العراقية من دون استثناء، مبينة أن برنامجها السياسي لا يقتصر على كردستان بل لجميع العراقيين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

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