2019/03/03 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الغانمي من طوزخورماتو: نعمل على توحيد الحدود الادارية للمحافظات

03/03/2019 17:32:00 PM |

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واع/الموصل/م.ا

أكد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، اليوم الاحد، ان هناك عمل لتوحيد الحدود الادارية للمحافظات مع حدود المحركات، فيما اشار الى اجراء مناورات عسكرية ضمن القطعات.

وذكر الغانمي في مؤتمر صحفي عقده عقب جولة في قضاء طوزماتو وحضرها نراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان"زيارته تأتي لمناقشة سد بعض الثغرات الموجودة ضمن القاطع ومن جانب آخر حتى نتخلص من مشكلة الحدود الادارية وحدود الحركات، لأنه دائما الحدود في الحركات بالموضع الدفاعي لا علاقة له بالحدود الادارية".

واضاف، : "نعمل جاهدين أن نوحد الحدود الادارية للمحافظات مع حدود الحركات، مثلا هناك حدود بين صلاح الدين وديالى وقمنا سابقا بالغاء الحركات شكلا، والحدود الادارية الآن توحد حتى نسهل حركة المسؤولين الادارين، خاصة مع انطلاق الميزانية والنية بالاعمار والاستثمار".

واشار الغانمي الى"وجود مناورات ضمن القطعات"، لافتا الى ان"كل خطة عسكرية موضوعة تكون عرضة للفحص والتبديل تبعا للمعلومات الاستخباراتية والموقف التعبوي وطبيعة القطعات

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