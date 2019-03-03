2019/03/03 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بان مزارعا قتل بنيران مجهولين على طريق زراعي شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مزارعا قتل بنيران مجهولين على الطريق الزراعي في حوض الوقف (20كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف المصدر، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيق بالحادث، فيما نقلت سيارة الاسعاف القتيل الى الطب العدلي".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأن شخصا لقي حتفه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصا لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة ب

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر عراقي مطلع، الأحد، 03 آذار، 2019، مكان تواجد زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي، فيما بين أنه يسكن بيوتاً تحت الارض.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "كل المعلومات التي تتحدث عن دخول البغدادي الى الاراضي ال

بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الاحد (3 اذار 2019)، القبض على مغتصب طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل مزارع بنيران مجهولين في حوض الوقف بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل مزارع بنيران مجهولين في حوض الوقف بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).