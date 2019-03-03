بالفيديو/ صاحب سؤال

2019/03/03 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل (كوردستان 24)- وصل الطفل الإيزيدي مازن الذي انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يسأل فيه "هل حدث شيء لسنجار؟" الى مسقط راسه.

وخرج 11 طفلا إيزيديا مع آلاف المدنيين الذين أخرجتهم قوات سوريا الديمقراطية قبل ايام من باغوز، الجيب الاخير لتنظيم داعش.

وخلق سؤال مازن البالغ من العمر 13 عاما موجة حزن وتضامن وحرك مشاعر الشعراء والفنانين، حيث أعاد الى الأذهان مآسي آلاف الأطفال والنساء الإيزيديات.

وتعرض الايزيديون لأعمال وحشية وعمليات إعدام جماعي على يد داعش بعد اجتياح سنجار مما أجبر مئات الآلاف من الأقلية العرقية على الفرار من ديارهم بينما تقطعت السبل بالآخرين.

وتاجر داعش بالنساء الايزيديات في سوق النخاسة واستعبد الكثير منهم فيما اجبر الاطفال على اعتناق الديانة الاسلامية واعدم الرجال.

ويقول مازن لكوردستان 24 "أنا سعيد جدا لعودتي الى أهلي، لقد كانت أعدادنا كبيرة لكنني لا أعرف ماحل بالآطفال الآخرين".

ولم يكن مازن الوحيد من عائلته الذي تعرض للاختطاف من قبل داعش فما يزال والد واخوته بيد التنظيم.

وتقول والدة مازن لكوردستان 24 "تمكنت من النجاة من داعش أنا وحماتي لكن زوجي وباقي أولادي لا أعرف عنهم شيئا حتى الآن".

وبقي مازن أسيرا لدى التنظيم المتطرف أربعة أعوام ونصف العام، وقد نسي لغته الكوردية الأم بشكل جزئي.

وأقرت الأمم المتحدة بان تنظيم داعش ارتكب إبادة جماعية ضد الجماعة الدينية، كما دعت المنظمة الاممية الأسرة الدولية إلى التحرك لإنقاذ آلاف الايزيديين بينهم نساء من قبضة التنظيم في كل من سوريا والعراق.

تقرير ماهر شنكالي

تحرير سوار أحمد

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