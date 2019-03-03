سوريا ترفض دفع رسوم مالية للبرلمان العربي... ولغة حوار لافتة بين ممثلي الرياض ودمشق

2019/03/03 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس الشعب السوري أكرم عجلاني أن وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة 29 للبرلمان العربي التي بدأت أعمالها بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، اعترض على محاولة تحصيل رسوم مالية من سوريا تبلغ 266.5 ألف دولار هي حجم مساهماتها في أنشطة البرلمان على مدى السنوات الماضية.

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