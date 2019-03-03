تركي آل الشيخ يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لضحايا قطار محطة مصر

2019/03/03 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع نادي بيراميدز المصري، والمملوك لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بمبلغ 10 ملايين جنيه لضحايا كارثة القطار التي شهدتها محطة مصر، يوم الأربعاء الماضي.

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