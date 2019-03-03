حزب جزائري يعلن عدم مشاركته في الانتخابات بسبب بوتفليقة

2019/03/03 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أحد الأحزاب الجزائرية عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حال ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.

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