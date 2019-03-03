2019/03/03 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي، الأحد، اعتزام اللجنة استضافة وزير النقل عبد الله لعيبي داخل اللجنة, فيما أشار إلى وجود عدة ملفات تخص الخطوط الجوية.وقال الجشعمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “لجنة النزاهة النيابية تعتزم استضافة وزير النقل ومدير عام الخطوط الجوية لمناقشة ملف الخطوط وقضية استئجار […]

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