الاندبندنت: حزب الله قد “يُورّط” الجيش اللبناني بمتاعب جديدة مع المجتمع الدولي

2019/03/03 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية، الأحد، تعليقات حزب الله اللبناني على قرار لندن القاضي بإدراج الحزب على لائحة الإرهاب.ونقل التقرير، الذي تابعه “ناس”، اليوم، (3 آذار 2019)، أن “المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع حظرت الجناح السياسي للجماعة الشيعية اللبنانية كمنظمة إرهابية ، بعد تمييزها من فرعها العسكري سابقا”.في […]

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