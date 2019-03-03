2019/03/03 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس هددت الحكومة المحلية لناحية الامام القائم “الثغر سابقا”, الاحد, بإقامة دعوة قضائية ضد الشركات النفطية وشركة نفط البصرة جراء ارتفاع معدلات الوفيات بالامراض السرطانية.وقال رئيس المجلس المحلي لناحية الثغرعلي المالكي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (3 اذار 2019), ان “الناحية شهدت في الاونة الاخيرة ارتفاع ملحوظ في اعداد المصابين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناحية “الإمام القائم” تهدد بإقامة دعاوى قضائية ضد الشركات النفطية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناحية “الإمام القائم” تهدد بإقامة دعاوى قضائية ضد الشركات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).