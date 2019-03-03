2019/03/03 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي،اليوم الأحد، اعتزام اللجنة استضافة وزير النقل عبد الله لعيبي داخل اللجنة, فيما أشار إلى وجود عدة ملفات تخص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجشعمي عن النزاهة النيابية: نعتزم استضافة وزير النقل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجشعمي عن النزاهة النيابية: نعتزم استضافة وزير النقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).