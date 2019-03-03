حمامة تكشف عن الخلايا السرطانيه في الجسم !

2019/03/03 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ان حجم مخ الحمامة يعادل حجم أنمل الإبهام، فهي قادرة على تمييز الأشخاص وتعابير الوجه والمشاعر وأحرف الأبجدية وغيرها من الأشياء وبإمكان الطيور تذكر أكثر من

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