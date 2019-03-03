2019/03/03 | 18:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل العاصمة بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل العاصمة بغداد
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل العاصمة بغداد
الأحد 3 مارس 2019 - 17:36
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل العاصمة بغداد
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل العاصمة بغداد
يتبع
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل العاصمة بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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