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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل العاصمة بغداد

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل العاصمة بغداد

الأحد 3 مارس 2019 - 17:36

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل العاصمة بغداد

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل العاصمة بغداد

يتبع

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