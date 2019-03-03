الحوثي: حفلة وارسو الفاضحة هي إعلان للتطبيع والشراكة مع

2019/03/03 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد زعيم حركة أنصار الله في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي على أن حفلة وارسو الفاضحة، هي إعلان للتطبيع والشراكة مع العدو الإسرائيلي، وقال إن لا يمكن أن يكون هناك تطبيع وعلاقة مع العدو الإسرائيلي إلا حساب القضية المركزية للأمة وهي فلسطين.

واكد الحوثي في كلمة له خلال اللقاء الموسع لقبائل وحكماء اليمن، أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيع وعلاقة مع العدو الإسرائيلي إلا بالاعتراف بالعدو من موقعه المحتل والمقتطع لمقدس من مقدسات الأمة الإسلامية.

وأشار الحوثي إلى أن العلاقة مع العدو الإسرائيلي تتمثل في العداء لكل من يعادي هذا الكيان وفي التحرك في المشاريع الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، ورأى أن المواقف العدائية من حزب الله والمقاومة الفلسطينية والحملات الإعلامية نتاج العلاقة مع العدو الإسرائيلي.

ولفت إلى أن أمريكا وإسرائيل تتحركان بأطماعها وتحمل العداء للأمة الإسلامية ولها مؤامرات وأجندات تعزز سيطرتها على أيدي العملاء.



واصفاً العلاقة مع العدو الإسرائيلي بالشذوذ عما هي عليه شعوب الأمة ومحاولة لتقبلها بمختلف الوسائل والأنشطة.

انتهى ع.س

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