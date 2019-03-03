دعوات جديدة للتظاهر في الخرطوم.. والبشير يعلن 2019 عام الشباب

2019/03/03 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مراسل الغد من الخرطوم، محيي الدين جبريل، إن السودان يشهد اليوم الأحد، دعوات للتظاهر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأشار مراسلنا إلى أن تجمع «المهنيين السودانيين» دعا أنصاره للنزول والتظاهر حول عدد من محاكم الطوارئ، التي تم تحديدها في عدة مواقع بالخرطوم.

وأضاف جبريل مع الإعلامية سهى أحمد، أن الحكومة السودانية لم تصدر أي تعليق بشأن تصريحات الصادق المهدي أو أي حوار مع المعارضة السودانية، فيما أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن عام 2019 عام الشباب، وذلك خلال كلمته أمام تجمع رياضي اليوم في الخرطوم.

ودعا الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني، أكبر أحزاب المعارضة، الرئيس عمر البشير إلى التنحي وطالبه برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين.

كما أبدى المهدي استعداده للقاء ممثلي المعارضة للاتفاق على تفاصيل العبور نحو ما سماه «النظام الجديد».

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