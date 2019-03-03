بالوثائق .. الجبوري يكشف تورط حكومة نينوى المحلية بالفساد

2019/03/03 | 18:10

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قدم عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري

مجموعة من الوثائق الى مجلس النواب وهئة النزاهة تثبت تورط حكومة

نينوى المحلية بملفات فسادٍ مالي واداري كبيرين خلال السنوات

الماضية .

واليكم هذه الوثائق : لقراءة ملفات الفساد

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