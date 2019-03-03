الاقليم ينتظر موجة ثلوج جديدة

2019/03/03 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، بدء هطول الأمطار والثلوج في الاقليم.

وذكرت المديرية في بيان ان "اقليم كردستان وقع تحت تأثير منخفض جوي بارد، مشيرا الى ان التأثير الأكثر في محافظة دهوك، فيما ستشهد المناطق الجبلية في اربيل ودهوك تساقطا للثلوج.



واضاف اكرم ان هناك احتمال لهطول الأمطار في مركزي محافظتي اربيل والسليمانية، فيما ستشهد محافظة دهوك هطول امطارا غزيرة.



واوضح اكرم ان تأثير المنخفض الجوية لن يشمل جميع مناطق الاقليم، وسينتهي يوم الاثنين 4 آذار، فيما ستعود السماء الى صافية يوم الخميس المقبل.انتهى

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