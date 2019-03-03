رئيس الوزراء العراقي يستقبل الرئيس الفلسطيني في بغداد

2019/03/03 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاستقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، في العاصمة العراقية بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، استقبل عصر اليوم، في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس".وكان وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، قد أكد يوم أمس السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي، سيزوران العراق يومي 3 و 4 من الشهر الحالي.

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