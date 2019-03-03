مشاهدة حقلية لمكافحة افات الحنطة

2019/03/03 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي وبالتنسيق مع مديرية زراعة كربلاء والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، مشاهدة حقلية حول تشخيص ومكافحة آفات الحنطة من اجل تحسين الإنتاج في المحافظة.وقالت وزارة الزراعة في بيان، إن "مركز كربلاء الإرشادي أقام المشاهدة الحقلية في شعبة عين التمر الزراعية وبمشاركة 31 مزارع".

وأ ضافت، ان "المحاور تضمنت عدة منها الأمراض التي تصيب الحنطة والعلاقة بينها وبين الظروف الجوية والتحري عنها بالإضافة إلى أهمية التفتيش الحقلي ومكافحة الأدغال وطرق البحث عن حشرة السونة".

وأوصت المشاهدة الحقلية، عدة توصيات لها صلة في تحسين وزيادة الإنتاجية والتي تركزت حول زراعة محصول الحنطة وكيفية متابعة العمليات الزراعية من بداية الموسم حتى الحصاد وتزويد الفلاحين بمبيدات الأدغال المعتمدة من قبل وزارة الزراعة.

تحرير: فاطمة صالح

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