المنافذ الحدودية: القاء القبض على مسافر مطلوب للقضاء

2019/03/03 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.وحسب بيان لاعلام الهيئة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، انه "جاء أمر القبض وفقاً لكتابي مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي ومذكرة إلقاء القبض من قيادة عمليات البصرة/ قسم الاستخبارات وفق المادة ( 405 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة / 31 منة (شروع بالقتل)".

واضاف البيان، بأنه "تم إحالة المتهم وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة الشلامجة لعرضه أمام قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

تحرير: عامر الشيباني

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