2019/03/03 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحقق فريق إيبار، اليوم الأحد، فوزًا قاتلًا على ضيفه سيلتا فيغو بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).جاء الشوط الأول هجومي من إيبار وكان قريب للتسجيل، إلا أن تألق الدفاع للضيوف منع تقدم أصحاب الأرض.في الشوط الثاني، حصل إيبار على ضربة جزاء في الدقيقة 67 أهدرها البرازيلي شارليز دياز.وتواصل الضغط من إيبار حتى نجح في تسجيل الهدف الوحيد للقاء في الوقت القاتل عبر سيرغي إينريش في الدقيقة 87 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، ارتقى إيبار للمركز التاسع برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.ويتصدر لمسابقة فريق برشلونة برصيد 60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز قاتل لإيبار على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز قاتل لإيبار على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).