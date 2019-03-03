عبد المهدي يستقبل الرئيس الفلسطيني

2019/03/03 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قبل قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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