وزير الاتصالات اللبناني لـ«الغد»: مصر محطة مهمة للاستثمارات

2019/03/03 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، إن الدولة المصرية محطة مهمة لِلاستثمارات، سواء كانت العربية أو الأفريقية، حيث شهدنا التغيير الإيجابي ،الذي حدثَ في مصر، وكذلك الانفتاح الذي شهدته الدولة خلال الأربع سنوات الماضية.

وأضاف شقير، خلال مقابلة تليفزيونية مع مراسلنا في القاهرة، «أننا كدولة لبنان نشجع على الاستثمار في الدولة المصرية بسبب التسهيلات الموجودة حاليًا».

وأقيم في مصر ملتقى الاستثمار الرابع، الذي جاء تحت عنوان معا نحو أفريقيا، وشارك فيه لفيف من رجال المال والأعمال بالدول العربية والأفريقية والأورومتوسطية، حيث أكد المُشاركون ضرورة توجيه الاستثمارات العربية والإسلامية نحو القارة السمراء والاستفادة من الثروات والطاقات البشرية.

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