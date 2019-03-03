العرباوي يطالب بإطلاق سراح رئيس حراك الجيل الجديد

2019/03/03 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب القيادي في تحالف الاصلاح والاعمار صلاح العرباوي، الاحد، السلطات في إقليم كردستان بإطلاق سراح رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد.وقال العرباوي الذي يشغل كذلك منصب مدير مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، في تغريدة ، إنه “يفترض أن لا يواجه الرأي بالزنزانة”.وأضاف أن “المعارضة السياسية ليست كفرا إنما هي عمل سياسي ...

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