2019/03/03 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوري ،الأحد، أن حوالي 600 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.وقال المركز في بيان: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 580 لاجئا إلى أرض الوطن قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 96 لاجئا (28 امرأة و49طفلا) من لبنان عن طريق معبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز سوري: عودة حوالي 600 لاجئ إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة alansaar.

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