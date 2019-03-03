2019/03/03 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..عقدت قيادات القوات الأمنية والحشد الشعبي ،الأحد، اجتماعا لبحث تطورات الوضع الأمني في نينوى ودعم ملف إعادة النازحين.وقال مصدر في الحشد، إن “اجتماعا أمنيا مشتركا عقد بين قيادات القوات الأمنية والحشد الشعبي بحضور محافظ نينوى نوفل العاكوب وأعضاء في مجلس محافظة نينوى لبحث الأوضاع الأمنية والتصدي لمحاولات “ داعش” لزعزعة استقرار أمن محافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادات الحشد والقوات الأمنية تعقد اجتماعا لبحث تطورات الوضع الأمني في نينوى alansaar.

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