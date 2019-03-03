مجلس بغداد يطالب أمانة العاصمة بشراء محطات مياه إضافية لمناطق الأطراف

2019/03/03 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… طالب مجلس محافظة بغداد، الأحد، أمانة العاصمة بشراء محطات إضافية لتصفية مياه الصرف الصحي وعدم حدوث تلوث أخر في نهر دجلة يتسبب بقطع المياه عن مناطق إطراف بغداد.وقال عضو المجلس حسون الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “جزء كبيرا من مياه الصرف الصحي تنقل لنهر دجلة بشكل مباشر لعدم وجود محطات […]

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