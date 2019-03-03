متنبئ جوي:ارتفاع في درجات الحرارة وهذه المناطق ممطرة

2019/03/03 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الأحد، عن فرص هطول للأمطار في المحافظات الشمالية والغربية، في حين سيكون طقس بقية المحافظات صافيا نسبياً.

وذكر المتنبئ صادق العطية، في منشور له على الفيسبوك أن “الاجواء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا في بعض مدن الشمال بسبب تأثير منخفض جوي يتمركز على سواحل البحر المتوسط حاليا”.

وأضاف، أن “هطول الامطار متوقع في شمال الموصل ودهوك وشمال أربيل خلال النهار، اما خلال الليل فمتوقع أن تشمل الامطار أيضًا مدينة الأنبار وبعض الأماكن في صلاح الدين وكركوك”.

وبشأن سرعة الرياح قال، إنها “اليوم جنوبية شرقية خفيفة السرعة في عموم المدن”.

ولفت إلى أن “بقية المدن ستكون أجواؤها صافية نسبياً يتخللها ظهور بعض السحب ولا توجد فيها أي حالة ممطرة لعدة ايام مقبلة بسبب سيطرة مرتفع جوي عنيد، وستستمر درجات الحرارة بالاستقرار مستقرة مع ارتفاع طفيف الايام المقبلة”.

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