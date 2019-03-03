رئاسة برلمان كوردستان تدين

2019/03/03 | 18:58

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شفق نيوز/ ادانت رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الاحد، قيام تنظيم "داعش" الارهابي بـ"ذبح" 50 فتاة وامرأة ايزيدية في بلدة باغوز شرق سوريا، مطالبة الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعادة جثامين الضحايا.وجاء في بيان لرئاسة برلمان كوردستان، اطلعت عليه شفق نيوز، ان تنظيم "داعش" الارهابي ينحدر نحو الضعف والافول يوما بعد يوم ويماط اللثام عن الجرائم الشنيعة التي قام بها ضد الانسانية بشكل يومي ومنها الجريمة الاخيرة التي كشفت عن مقتل عدد من الفتيات والنساء الايزيديان في بلدة باغوز بسوريا.وكانت مصادر امنية وصحفية بريطانية قد اكدت ان "داعش" قام بذبح 50 فتاة وامرأة ايزيدية بشكل وحشي.وقال البيان ان هذا الخبر يعيد الى الاذهان جرائم الابادة الجماعية التي اقترفها التنظيم الارهابي ضد الكورد الايزيديين وجميع اتباع الاديان والقوميات والمكونات المختلفة.وادان بيان رئاسة برلمان كور دستان هذه الجريمة وطالب الجهات المعنية في حكومة العراق وحكومة اقليم كوردستان بالمتابعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعادة جثامين هؤلاء الضحايا وتوثيق الادلة الخاصة بهذه الجريمة وجميع جرائم التنظيم الارهابي كجرائم دولية كجريمة ابادة جماعية وجرائم الحرب.

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