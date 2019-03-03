شبح المخدرات يهدد مدارس العراق

2019/03/03 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر برلمانية عراقية، عن ارتفاع تعاطي المخدرات إلى نحو 46%، مبينة أن هناك مافيات تديرها شخصيات ومسؤولون في الدولة.

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