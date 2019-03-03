عبد الملك الحوثي يتهم إسرائيل بالعدوان على اليمن ويعتبر مؤتمر وارسو إعلان للتطبيع

2019/03/03 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عبدالملك الحوثي، إسرائيل بالمشاركة في العدوان الذي يتعرض له اليمن منذ سنوات.

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