الآثار المصرية... تحويل منطقة كوم الشقافة إلى متحف مفتوح بعد حل مشكلة المياة الجوفية

2019/03/03 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت وزارة الآثار المصرية مشروع تخفيض المياه الجوفية في موقع كوم الشقافة الأثري بالإسكندرية، والذي بدأ في العام 2017 بهدف حماية الموقع الأثري والمقابر من تسرب المياة الجوفية التي تمثل خطرا على تلك المنطقة الأثرية الواعدة، والتي يتم تجهيزها لتكون متحفا مفتوحا.

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