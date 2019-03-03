2019/03/03 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمهدي لمحمود عباس: سنستمر بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/03 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي لمحمود عباس: سنستمر بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي لمحمود عباس: سنستمر بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).