سائرون والفتح: حزمة استجوابات مقبلة.. ستبدأ بوزيرين.. وخلال أيام!

2019/03/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رجّح تحالفا سائرون والفتح، الاحد، أن يبدأ مجلس النواب “جولة استجوابات” نيابية لبعض الوزراء الجدد في حكومة عبد المهدي قد تهددهم بالإقالة من مناصبهم، مع بداية الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية الحالية.وأفاد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم في حديث لـ “ناس” اليوم (3 اذار 2019)، ان “أعضاء مجلس النواب عازمون […]

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