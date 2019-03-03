محكمة السليمانية تصدر بياناً عن اعتقال شاسوار عبدالواحد

2019/03/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت محكمة السليمانية، الاحد، عن تفاصيل القضية التي صدر بموجبها القاء قبض على رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار.وذكر بيان للمحكمة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (3 اذار 2019)، أن “مشادة جرت بين المواطن شاسوار عبدالواحد وعدد من موظفي الاسايش في مطار السليمانية، وبعدها اشتكى اثنين من موظفي الاسايش ضد المدعو، على انهما […]

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