ايران تنتج أسلحة لمواجهة سلاح الليزر الامريكي

2019/03/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري، عن انتاج سلاح مضاد لليزر لمواجهة سلاح الليزر الامريكي.واشار قائد القوات البحرية في

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