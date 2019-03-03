“العنقاء 2”.. طائرة مسيرة بمحرك تركي

2019/03/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأناضول بأن الطائرة التركية من دون طيار “العنقاء 2” الحديثة تستعد للتحليق بمحرك محلي طوّرته مؤخرا شركة الصناعات الجوية والفضائية

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