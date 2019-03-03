قصف واستدراج وأسر.. رواية باكستانية للتصعيد مع الهند

2019/03/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن انقشع غبار المعارك بدأت الصورة الحقيقة تظهر، فعلى مدى ثلاثة أيام تراشقت الهند وباكستان بتصريحات متناقضة بشأن مدى تأثير ضربات

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