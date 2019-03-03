الغربيين أنشغلوا بالإختراعات لأجل البشرية فيما اجدادي في الشرق أنشغلوا بالعادات والتقاليد

2019/03/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحان عيدو فقدتُ من عمري ما يقارب عشر سنوات وفي طريق الضياع باحثاً عن مصدر تلك العادات والتقاليد عبر التاريخ ويتهيئ في مخيلتي السؤال , لماذا كل هذا التشبث بتلك العادات و التقاليد ؟ حقاً كنت أتمنى , لو أعرف من الذي وضع لنا هذه العادات واصرار الانتماء لمجتمعات متحجرة وغير قابلة للتجديد؟ كيف كانت […]

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