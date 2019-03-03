2019/03/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قيادة عمليات الجزيرة والانبار، اليوم الاحد، بعملية عسكرية واسعة شرق وغرب وادي حوران، لتطهير الوادي من مخلفات ارهابي داعش والبحث عن المضافات والانفاق التي كان يستخدمها الارهابيين لتخطيط وتنفيذ عملياتهم العسكرية.وذكر بيان لوزارة الدفاع، انه "تم خلال اليوم الاول لتفتيش منطقة الموالي وصولاً الى منطقة الحسينيات غرب وادي حوران من قبل ابطال الفرقة السابعة فيما فتش ابطال الفرقة الثامنة منطقه عكله البو شهاب غابات المناخ وسد بدسيت".

وواضافت "في السياق ذاته نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية ليلة امس نتج عنها تدمير عدة انفاق ومضافات واسفرت العملية العسكرية خلال اليومين الماضيين عن تدمير 5 مضافات و 4 انفاق اضافه الى تفجير 35 عبوه ناسفه".

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية كبيرة في وادي حوران) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية كبيرة في وادي حوران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).